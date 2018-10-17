С ее приусадебного участка похитили весь садовый инвентарь

С ее приусадебного участка похитили весь садовый инвентарьВ начале октября в дежурную часть полиции обратилась 67-летняя жительница Мурома, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Женщина пожаловалась, что с ее приусадебного участка похитили садовую тележку, чугунную ванну, водопроводные трубы и железные бочки.Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный местный житель. Мужчина во всем признался.Выяснилось, что подозреваемый узнал, что участок остался без присмотра, проник на территорию и своровал инвентарь. Часть его он потом сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги он успел потратить.В отношении грабителя возбуждено уголовное дело за кражу. Часть похищенного имущества полицейские изъяли.