В США правоохранители обнаружили около 130 единиц огнестрельного оружия в доме жителя штата Южная Каролина, застрелившего полицейского и ранившего еще шестерых.

В США правоохранители обнаружили около 130 единиц огнестрельного оружия в доме жителя штата Южная Каролина, застрелившего полицейского и ранившего еще шестерых. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на представителей полиции.Говоря о количестве оружия, найденного у мужчины, шериф округа Ричленд в штате Висконсин, отметил, что у офицеров не было никаких шансов.3 октября текущего года Фредерик Хопкинс устроил засаду и выстрелил из двух штурмовых винтовок и пистолета в полицейских, пришедших допросить его 28-летнего сына по подозрению в совершении сексуального насилия над ребенком.Чтобы забрать раненых офицеров с места происшествия, спасатели использовали бронетранспортер, поскольку Хопкинс продолжал стрельбу со второго этажа. Оттуда он мог обозревать окрестности на несколько сотен метров, передает РИА Новости. В результате 13 офицеров полиции выстрелили в Хопкинса почти 400 раз и ранили его.Фредерик Хопкинс является ветераном войны во Вьетнаме, он 11 лет служил в армии США. Его 28-летнего сына Сета Хопкинса обвинили в насилии над двумя несовершеннолетними девочками. Первый случай произошел 10 лет назад, второй – в 2017 году.