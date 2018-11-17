В Лондоне продолжается Итоговый турнир АТР участием восьми сильнейших теннисистов планеты. В последнем матче группового этапа первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл хорвата Марина Чилича.

В Лондоне продолжается Итоговый турнир АТР участием восьми сильнейших теннисистов планеты. В последнем матче группового этапа первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл хорвата Марина Чилича.Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Джоковича. Ранее в рамках этой же группы немец Александр Зверев победил американца Джона Изнера.Джоковоич выиграл все три встречи на групповом этапе и с первого места вышел в полуфинал, где сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном. Зверев встретится со швейцарцем Роджером Федерером.