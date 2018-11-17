В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Москве столичный Спартак принимал ярославский Локомотив и потерпел поражение со счетом 1:3.

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Москве столичный "Спартак" принимал ярославский "Локомотив" и потерпел поражение со счетом 1:3.В составе победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (3-я минута), Егор Аверин (23-я) и Андрей Локтионов (28-я). У хозяев отличился Александр Хохлачев (48).В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает пятое место, набрав 31 очко. "Локомотив" располагается на четвертой строчке с 39 баллами.Результаты других матчей игрового дня: "Витязь" (Подольск) — "Металлург" (Магнитогорск) — 1:4, "Динамо" (Минск) — "Автомобилист" (Екатеринбург) — 0:4, СКА (Санкт-Петербург) — "Трактор" (Челябинск) — 1:0, "Сочи" — "Северсталь" (Череповец) — 2:0.