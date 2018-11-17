В Лондоне продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Шестая партия, как и пять предыдущих, завершилась вничью.

В Лондоне продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Шестая партия, как и пять предыдущих, завершилась вничью.Карауна на этот раз играл черными. На 80-м ходу соперники согласились на ничью. Счет в матче 3:3. В субботу, 17 ноября, у гроссмейстеров день отдыха. Седьмая партия противостояния состоится в воскресенье.Согласно регламенту, соперники проведут 12 партий. Если победитель не будет выявлен, то для определения чемпиона мира будут проведен тай-брейк.