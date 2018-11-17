По информации представителей ВМС Аргентины, частная американская компания Ocean Infinity обнаружила исчезнувшую в ноябре 2017 года подводную лодку ВМС республики San Juan.

По информации представителей ВМС Аргентины, частная американская компания Ocean Infinity обнаружила исчезнувшую в ноябре 2017 года подводную лодку ВМС республики San Juan.Обнаружение субмарины на глубине 800 метров подтверждено при помощи глубоководного телеуправляемого аппарата, передает ТАСС.Как сообщалось, дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины San Juan c 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года, напоминает ТАСС. Среди членов экипажа была первая в истории Аргентины женщина-подводник. Спустя две недели операция по поиску и спасению экипажа была прекращена, при этом поиски самой подлодки продолжились.В апреле текущего года зону поиска покинуло последнее принимавшее участие в операции иностранное судно — российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре к поиску исчезнувшей субмарины приступила частная компания из США Ocean Infinity, нанятая правительством Аргентины.