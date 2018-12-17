Итоги выборов на пост главы Приморья подведут во вторник, 18 декабря.

Итоги выборов на пост главы Приморья подведут во вторник, 18 декабря, сообщил Интерфакс со ссылкой на Центризбирком."Если задержек не будет, избирком планирует подвести итоги послезавтра", — цитирует агентство источник.В ЦИКе отмечают, что быстрый подсчет результатов голосования обусловлен тем, что в избирком не поступило ни одной жалобы от избирателей и наблюдателей. К 20.00 по Москве две трети территориальных избирательных комиссий уже подвели итоги выборов. Итоговая явка составила 46,42%, что превысило сентябрьские значения.Врио главы Приморского края Олег Кожемяко пока набирает 61,71% голосов, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко — 25,29%. Пятипроцентный барьер преодолел еще один кандидат — Алексей Тимченко от "Партии роста".