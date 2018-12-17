Авиация международной коалиция во главе с США нанесла удар по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Погибли по меньшей мере 17 человек, среди них есть женщины и дети.

Авиация международной коалиция во главе с США нанесла удар по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Погибли по меньшей мере 17 человек, среди них есть женщины и дети, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство САНА.По данным источников агентства, основной удар принял на себя населенный пункт Аль-Бухатер, расположенный к востоку от города Хаджин (находится на реке Евфрат).