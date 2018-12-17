Белоруссия для России – союзник с большой буквы. И вопрос объединения двух стран в Кремле не рассматривается.

Белоруссия для России – союзник "с большой буквы".И вопрос объединения двух стран в Кремле не рассматривается.Братский и самый близкий стратегический союзник – так видятБелоруссию в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песковобъяснил журналистам, какими видят в Кремле отношения со своим основнымпартнером.Песков ответил на вопрос, может ли Путин после 2024 годавозглавить единое государство. По словам представителя Кремля, в такойформулировке эта тема не стоит на повестке дня. "Белоруссия – это нашсоюзник с большой буквы", – добавил пресс-секретарь президента.Не так давно, на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, АлександрЛукашенко публично поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Он упрекнулРоссию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам. Однакороссийский лидер напомнил коллеге, что Минск платит за газ по цене намного нижерыночной.Позже выразил опасения, что налоговый маневр вроссийской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии.Он пообещал не допустить присоединения республики к России. Белорусскийпрезидент заявил, что Минску пообещали компенсацию за налоговый маневр в обменна "глубокую интеграцию", напоминаетИсточники в окружении Александра сообщили, чтопрезидент Белоруссии провел тайное совещание в Минске. На нем было решено"стоять до конца" за независимость страны. Лукашенко неоднократноговорил, что для него суверенитет – "это святое".