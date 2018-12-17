Белоруссия для России – союзник с большой буквы.
И вопрос объединения двух стран в Кремле не рассматривается.
Белоруссия для России – союзник "с большой буквы".
И вопрос объединения двух стран в Кремле не рассматривается.
Братский и самый близкий стратегический союзник – так видят
Белоруссию в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
объяснил журналистам, какими видят в Кремле отношения со своим основным
партнером.
Песков ответил на вопрос, может ли Путин после 2024 года
возглавить единое государство. По словам представителя Кремля, в такой
формулировке эта тема не стоит на повестке дня. "Белоруссия – это наш
союзник с большой буквы", – добавил пресс-секретарь президента.
Не так давно, на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Александр
Лукашенко публично поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Он упрекнул
Россию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам. Однако
российский лидер напомнил коллеге, что Минск платит за газ по цене намного ниже
рыночной.
Позже выразил опасения, что налоговый маневр в
российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии.
Он пообещал не допустить присоединения республики к России. Белорусский
президент заявил, что Минску пообещали компенсацию за налоговый маневр в обмен
на "глубокую интеграцию", напоминает
Источники в окружении Александра сообщили, что
президент Белоруссии провел тайное совещание в Минске. На нем было решено
"стоять до конца" за независимость страны. Лукашенко неоднократно
говорил, что для него суверенитет – "это святое".