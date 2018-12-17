Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии, — подчеркнула она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. По ее словам, по вопросу независимости в Белоруссии определились давно."Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии", — цитирует слова Эйсмонт РИА Новости.Ранее некоторые СМИ сообщили, что Лукашенко провел закрытое совещание с высшими чиновниками. На нем якобы обсуждался вопрос независимости страны в "условиях давления с российской стороны". Результатом стало то, что руководство Белоруссии решило стоять за независимость "до конца".В минувшую пятницу, 14 декабря, пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов прокомментировал заявления Лукашенко о присоединении Белоруссии к России. Он подчеркнул, что вопрос экономического сотрудничества и финансовой поддержки носит самодостаточный характер, находится в зоне постоянного внимания и регулярно обсуждается.