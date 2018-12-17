Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла отстоять свои честь и достоинство. Суд отклонил иск скандально известной пианистки.

Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла отстоять свои честь и достоинство. Суд отклонил иск скандально известной пианистки.Перовский районный суд Москвы отклонил иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда к адвокату Евгению Парфенову, передает "Московский комсомолец".Виталина хотела наказать Евгения за его слова, сказанные в интервью, о том, что якобы она колола легендарному актеру Армену Джигарханяну (на тот момент – ее законному супругу) некое вещество под видом инсулина. Будто бы сильнодействующие успокоительные так влияли на артиста, что тот был в странном состоянии.В свою очередь, представители Евгения Парфенова утверждали, что все его слова носили исключительно оценочный характер, а сам он ничего не утверждал. Якобы в разговоре с представителем СМИ Парфенов подбирал крайне осторожные формулировки, без каких-либо утверждений.Отметим, что это уже второе поражение в суде. Ранее Мировой суд Москвы приговорил скандально известную пианисткук 250 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни. Кроме того, с пианистки было решено взыскать 200 тысяч рублей в счет Джигарханяна за моральный вред.По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, позже передав видеозапись ток-шоу. Пианистка виновной себя не считает, однако демонстрирует полную готовность исполнить решение судьи и готова мести улицы горячо любимой столицы