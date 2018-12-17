Экс-супруге режиссера Федора Бондарчука Светлане сегодня, 17 декабря, исполнилось 50 лет. В честь юбилея светская львица решила показать миру свои прелести.

Экс-супругережиссера Федора Бондарчука Светлане сегодня, 17 декабря, исполнилось 50 лет. Вчесть юбилея светская львица решила показать миру свои прелести.В личноммикроблоге знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором оназапечатлена в прозрачном платье. Примечательно, что на Светлане нет бюстгальтера,поэтому сосок предварительно заретуширован в фоторедакторе: закрытрозовой точкой.С новымгодом, крошка! / С новым годом! Хэй-е-е-е-ей / Подожди немножко / Будет веселей/ С новым годом, крошка!!!! / 🎉🎉🎉🥂🥂🥂🥰🥰🥰😆🤪😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравила самасебя Бондарчук.Отметим, что этот снимок знаменитостиникого не оставил равнодушным. После публикации в аккаунт знаменитости пришликомментаторы."Кактолько женщин 50+ бросает муж, они идут во все тяжкие.... видно совсем плохо вличной жизни раз в трусах фотографируется...", "Чертзнает что, кошмар", "Искусство, как оно есть! 💥Произведение!! Светлана, с ДР!🥂","🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Вот это я понимаю ! Фигура !", "Не надо, не унижайтесебя, я не ханжа, всему свое время. Мне, кажется, в брючном костюме было бысексуальный. Брюки в дудочку, пиджак, туфли на высоком и тд", -рассуждали интернет-обыватели.Отметим, что Бондарчук начала отмечать день рождения еще два дня назад. Встоличном ресторане Светлана вместе с подругами Диной Хабировой и НатальейДубовицкоц, устроила шумный вечер. Гостями праздничной вечеринки стали многиеизвестные в светской тусовке личности: Рената Литвинова, Надежда Оболенцева,Оксана Бондаренко, Даша Веледеева и многие другие. Развлекала требовательную публику певица Земфира.