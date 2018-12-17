В Татарстане в селе Танайка прохожие обнаружили брошенных в реку слепых щенят. Несчастные животные успели вмерзнуть в лед, откуда неравнодушные люди их в буквальном смысле выдалбливали. Удалось спасти четырех малышей. В настоящее время они находятся под присмотром специалистов — их греют, выкармливают и лечат.

Под Елабугой в селе Танайка вчера, 15 декабря, прохожие обнаружили в одноименной речке шестерых щенят. Животные были выброшены в воду и оставлены умирать.Щенки успели вмерзнуть в лед, откуда неравнодушные люди их в буквальном смысле выдалбливали. Спасенных малышей отвезли и отдали в собачий приют "Верность". Трех щенков уже взяли на передержку, то есть на время. Сейчас для них ищут хозяев.Самый слабый щенок, самка, остался в приюте. Специалисты не особенно надеялись на то, что она выживет, однако животное проявляет аппетит и начинает активно двигаться.Двух щенков, к сожалению, спасти не удалось.