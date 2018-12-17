Андрей Малахов в последнее время часто подвергается критике. Раньше общественность распекала телеведущего за неэтичность и скандальность его программ, а сейчас за грубые речевые ошибки.

Андрей Малахов в последнее время часто подвергается критике. Раньше общественность распекала телеведущего за неэтичность искандальность его программ, а сейчас за грубые речевые ошибки.По словам учителя русского языка Татьяны Гартман, в выпуске "Тайнаяжизнь многоженца: три жены и 13 детей под одной крышей" ток-шоу "Прямой эфир"Малахов попал впросак.Телеведущий двадцать раз неправильно произнес слово "многоженец".Татьяна отмечает, что Андрей упорно произносил "МногожЁнец", когда правильноговорить "МногожЕнец"."Так было всегда. Норма для этого слова не меняется. Никакихдругих вариантов произношения не допускается", – рассказала Гартман на YouTube-канале"Училка vs ТВ".Также Татьяна сообщила, что не тольковедущий и гости студии неправильно произносили это слово. Ошибка фигурировала втитрах. Интернет-пользователи возмущенно отметили в комментариях, что это "позор" и "невежество".Отметим, что Малаховакритикуют не только за неправильную речь. Шоумена буквально затравили зрители. ВСети сотни людей просят депутатов Государственной думы законодательно запретитьтелеведущему обсуждать темы, порочащие известных людей, в эфире. Обывателейподдерживают и некоторые знаменитости. К примеру, актриса Мария Шукшина, сынакоторой знатно "прополоскали" на "Прямом эфире" пошла на Андрея войной.Артистка создала целую информационную кампанию против Малахова и его шоу.