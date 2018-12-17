Во Франции завершился чемпионат Европы по гандболу среди женщин. В финале сборная России уступила хозяйкам турнира 21:24 и завоевали серебряные награды.

Во Франции завершился чемпионат Европы по гандболу среди женщин. В финале сборная России уступила хозяйкам турнира 21:24 и завоевали серебряные награды.На протяжении всего матча наши гандболистки находились в роли догоняющих. Уступив первый тайм 12:13, сборная России попыталась изменить ситуацию во втором. Но француженки были в этот вечер сильнее. Сборная Франции победила 24:21 и впервые стала чемпионом Европы.Российская команда заняла второе место. Лучшим игроком турнира названа россиянка Анна Вяхирева.