В Санкт-Петербурге состоялся заключительный матч российского этапа Евротура по хоккею, в котором Россия в рамках хоккейной классики на футбольной Газпром Арене принимала сборную Финляндии. Игра завершилась разгромной победой красной машины со счетом 5:0.

В Санкт-Петербурге состоялся заключительный матч российского этапа Евротура по хоккею, в котором Россия в рамках хоккейной классики на футбольной "Газпром Арене" принимала сборную Финляндии. Игра завершилась разгромной победой "красной машины" со счетом 5:0.Счет забитым голам за минуту до окончания первого периода открыл нападающий Кирилл Капризов. Однако ключевым моментом встречи стали 5 минут во втором периоде, когда подопечными Ильи Воробьева было забито сразу 3 шайбы. Их авторами стали Василий Токранов, Никита Нестеров и Владислав Гавриков.Точку в матче поставил Михаил Григоренко, который отличился за 5 минут до финальной сирены. Отметим, что нападающий сборной России набирал очки в каждом матче домашнего этапа Еврохоккейтура. Всего в его активе 6 очков: 2 гола он забил шведам, 2 результативные передачи сделал в матче с чехами, а в матче с финнами забил гол и сделал голевой пас.По итогам выступлений Евротура сборная России имеет 100-процентный показатель, выиграв все 3 матча. В активе россиян 8 набранных очков и 1 место. Финляндия с четырьмя очками стала 2-й, Швеция также с четырьмя баллами — 3-я, а Чехия с двумя баллами замыкает таблицу российского этапа Евротура.