После сделки НМГ станет крупнейшим игроком на телевизионном рынке с долей 24% зрителей

Иван Таврин продает СТС медиа, рассказали Ведомостям сотрудники двух крупных медиакомпаний. Сейчас холдинг ЮТВ, который полностью принадлежит Таврину, контролирует 75% акций СТС медиа. Остальное – у кипрского Telcrest, акционеры которого – Национальная медиа группа, ВТБ, структуры владельца Северстали Алексея Мордашова и Сургутнефтегаза. Самой НМГ владеют структуры банка Россия Юрия Ковальчука, структуры Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.Таврин подтвердил Ведомостям: переговоры по продаже СТС медиа консорциуму НМГ и ВТБ находятся в финальной стадии. Гендиректор НМГ Ольга Паскина уточнила, что сделка, скорее всего, будет закрыта до конца года. ВТБ – участник консорциума, покупающего СТС медиа, подтвердил представитель банка. Все трое отказались раскрыть, как делятся доли партнеров внутри консорциума.СТС медиа – один из крупнейших частных медиахолдингов в России. Он управляет пятью развлекательными телеканалами – СТС, Домашний, Че, СТС Love и CTC Kids. Последний раз компания раскрывала выручку по итогам 2015 г., тогда она составила 21,5 млрд руб. В 2017 г. доходы СТС медиа выросли по сравнению с предыдущим годом на 12,8%, сообщал холдинг, но абсолютные цифры не называл.