Единая Россия возьмет на
контроль реализацию нацпроекта Культура. Партия проследит за реконструкцией
театров и библиотек в регионах.
"Единая Россия" возьмет на
контроль реализацию нацпроекта "Культура". Партия проследит за реконструкцией
театров и библиотек в регионах.
В этом ей помогут активисты
и депутатский корпус в регионах. Мониторинг будет проводить партийный проект "Культура
малой Родины", сообщила координатор проекта,
первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Она напомнила одну из задач национального проекта: увеличение к 2024 в два раза граждан, вовлеченных в культуру.
Также к этому сроку предстоит создать и капитально отремонтировать две с
половиной тысячи объектов культуры в 85 регионах.
Партия проследит, как модернизируются
театры юного зрителя, ремонтируются клубы, библиотеки, создаются музейные
комплексы. Информация обо всех нарушениях будет оперативно отправляться в
надзорные органы, отметила Казакова.
Накануне, 17 января, "Единая Россия" объявила
о запуске всероссийского партийного контроля за реализацией национальных
проектов. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.