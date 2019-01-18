Единая Россия возьмет на контроль реализацию нацпроекта Культура. Партия проследит за реконструкцией театров и библиотек в регионах.

"Единая Россия" возьмет наконтроль реализацию нацпроекта "Культура". Партия проследит за реконструкциейтеатров и библиотек в регионах.В этом ей помогут активистыи депутатский корпус в регионах. Мониторинг будет проводить партийный проект "Культурамалой Родины", сообщила координатор проекта,первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.Она напомнила одну из задач национального проекта: увеличение к 2024 в два раза граждан, вовлеченных в культуру.Также к этому сроку предстоит создать и капитально отремонтировать две споловиной тысячи объектов культуры в 85 регионах.Партия проследит, как модернизируютсятеатры юного зрителя, ремонтируются клубы, библиотеки, создаются музейныекомплексы. Информация обо всех нарушениях будет оперативно отправляться внадзорные органы, отметила Казакова.Накануне, 17 января, "Единая Россия" объявилао запуске всероссийского партийного контроля за реализацией национальныхпроектов. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.