Украина попытается
организовать перед выборами 31 марта масштабную провокацию в Керченском
проливе. Такие заявления звучали из Киева, сегодня это подтвердил министр иностранных
дел России Сергей Лавров.
Украина попытается
организовать перед выборами 31 марта масштабную провокацию в Керченском
проливе. Такие заявления звучали из Киева, сегодня это подтвердил министр иностранных
дел России Сергей Лавров.
Провокации
Киева в Керченском проливе обусловлены приближающимися на Украине
президентскими выборами, считает глава МИД . "То, что это совершенно
очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в
тонусе избирателя накануне голосования 31 марта, сомнения не вызывает", -
сказал Лавров по итогам своих переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко
Маасом.
Министр
напомнил, что недавно из Киева звучали угрозы о подготовке новой попытки прохода украинских военных
кораблей через Керченский пролив. Говорилось о том, что на этот раз все будет
серьезнее: суда пойдут под прикрытием натовских военных. Лавров отметил, что ни
одна из стран НАТО не подтвердила факт этого провокационного мероприятия.
В свою очередь
глава германского МИД заявил, что Берлин готов и дальше обсуждать вопрос с
Россией о возможности организации проверки свободы судоходства в Керченском
проливе. При этом Хайко Маас подтвердил, что сейчас гарантирован
свободный проход судов под Крымским мостом и претензий со стороны каких-либо
государств к России не поступает, пишет РИА Новости.
О
подготовке новой провокации у Крымского моста несколько дней говорил ветеран
украинской разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
"На этот раз нас
будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие
договоренности", – сообщил бывший военный. При этом он выразил уверенность
в том, что российским пограничникам придется пропустить украинские катера через
пролив, поскольку они не захотят усугублять ситуацию.