Украина попытается организовать перед выборами 31 марта масштабную провокацию в Керченском проливе. Такие заявления звучали из Киева, сегодня это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украина попытаетсяорганизовать перед выборами 31 марта масштабную провокацию в Керченскомпроливе. Такие заявления звучали из Киева, сегодня это подтвердил министр иностранныхдел России Сергей Лавров.ПровокацииКиева в Керченском проливе обусловлены приближающимися на Украинепрезидентскими выборами, считает глава МИД . "То, что это совершенноочевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать втонусе избирателя накануне голосования 31 марта, сомнения не вызывает", -сказал Лавров по итогам своих переговоров с министром иностранных дел ФРГ ХайкоМаасом.Министрнапомнил, что недавно из Киева звучали угрозы о подготовке новой попытки прохода украинских военныхкораблей через Керченский пролив. Говорилось о том, что на этот раз все будетсерьезнее: суда пойдут под прикрытием натовских военных. Лавров отметил, что ниодна из стран НАТО не подтвердила факт этого провокационного мероприятия.В свою очередьглава германского МИД заявил, что Берлин готов и дальше обсуждать вопрос сРоссией о возможности организации проверки свободы судоходства в Керченскомпроливе. При этом Хайко Маас подтвердил, что сейчас гарантировансвободный проход судов под Крымским мостом и претензий со стороны каких-либогосударств к России не поступает, пишет РИА Новости.подготовке новой провокации у Крымского моста несколько дней говорил ветеранукраинской разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан."На этот раз насбудут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такиедоговоренности", – сообщил бывший военный. При этом он выразил уверенностьв том, что российским пограничникам придется пропустить украинские катера черезпролив, поскольку они не захотят усугублять ситуацию.