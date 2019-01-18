Российская модель Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с музыкантом. Пользователи высмеяли внешние недостатки избранницы Тимати.

Российская модель Анастасия Решетова опубликовала на своейстранице в Instagram совместный снимок с музыкантом. Пользователи высмеяли внешние недостатки избранницы Тимати.Несколько дней назад влюбленные отправились отдыхать на курорт. С тех пор пара регулярно делится с поклонниками трогательными фотографиями. Наодном из последних снимков они позируют вместе на фоне заката. аккуратнообнимает живот Анастасии. "Половинка + половинка = целое", – написала девушка.Многие подписчики обратили внимание на то, что модель гораздо выше своего избранника, и поинтересовались, не носят ли они обувь одного размера. "Настя, как вам удается гармоничносмотреться на фото? У вас рост под 180, а у Тимати – 150", "У вас с Тимой,наверное, размер обуви одинаковый. Экономия. Можно друг у друга обувь тырить", – писали комментаторы.У других пользователей возникли подозрения, что Решетова может быть беременна. "Целое = дети?", "Беременная?", "Ты беременна?", – спрашивали они.Остальные поклонники пожелали паре счастья. "Красиваяженщина, состоявшийся мужчина… Идеальный союз. Будьте счастливы всегда", "Яочень рада за вас. Искренне", "Вы очень красивая пара! Счастья вам!", "Боже,какие очаровательные!", "Очень романтичное фото! Вы красавцы!", "Приятносмотреть на вас", – отмечали пользователи.Напомним, уженесколько лет состоит в романтических отношениях с Анастасией Решетовой. Первое время влюбленные пытались скрыть свои отношения от журналистов и публики.Однако в конце прошлого года они стали публиковать совместныеромантические снимки, передает .