Мужчина при выходе из такси обронил кошелек с денежными средствами и пошел домой, а водитель забрал кошелек и уехал...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Головинскому району задержал подозреваемого в краже кошелька у пожилого жителя столицы.В ОМВД России по Головинскому району поступило сообщение о краже денежных средств. По словам потерпевшего, 67-летнего москвича, он при выходе из такси обронил кошелек и вошел в подъезд. Обнаружил пропажу дома.В результате оперативно-розыскных мероприятий в 3-м Лихачевском переулке сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий, водитель такси. Установлено, что он заметил как клиент обронил кошелек, вышел из машины, забрал кошелек себе и уехал. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29