Любовь Толкалина частенько хвастается точеной фигурой.
Артистка без тени стеснения обнажается для своего микроблога. Последняя
публикация звезды вогнала подписчиков в краску.
Любовь Толкалина частенько хвастается точеной фигурой.
Артистка без тени стеснения обнажается для своего микроблога. Последняя
публикация звезды вогнала подписчиков в краску.
В личном микроблоге Любови появился пикантный снимок. На
фото артистка позирует сидя на галечном пляже. Обнаженная Толкалина пытается прикрыть
промежность и бюст меховой накидкой, впрочем, не очень успешно – ее грудь выставлена на всеобщее
обозрение.
Не успели ошарашенные поклонники отойти от шока, как Толкалина удалила кадр. Поэтому реакция поклонников на снимок так и останется загадкой.
Однако Интернет все помнит. Через несколько часов уже "затертый" скриншот публикации вновь
появился в Сети.
Добавим, что Толкалина уже не в первый раз публикует в
микроблоге снимки в стиле ню. Актриса не устает радовать поклонников (и
журналистов) фотографиями, на которых демонстрирует восхитительные изгибы
фигуры.
В прошлом году звезда полностью разделась в честь летнего солнцестояния. Любовь, сидящая спиной к объективу,
снята в поле лицом к рассвету. Примечательно, что компанию ей составила другая
голая женщина. Отметим, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Кто-то
восхитился прелестями актрисы и ее приятельницы, а кто-то раскритиковал за
обилие обнаженки в ленте.