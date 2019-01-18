Любовь Толкалина частенько хвастается точеной фигурой. Артистка без тени стеснения обнажается для своего микроблога. Последняя публикация звезды вогнала подписчиков в краску.

Любовь Толкалина частенько хвастается точеной фигурой.Артистка без тени стеснения обнажается для своего микроблога. Последняяпубликация звезды вогнала подписчиков в краску.В личном микроблоге Любови появился пикантный снимок. Нафото артистка позирует сидя на галечном пляже. Обнаженная Толкалина пытается прикрытьпромежность и бюст меховой накидкой, впрочем, не очень успешно – ее грудь выставлена на всеобщееобозрение.Не успели ошарашенные поклонники отойти от шока, как Толкалина удалила кадр. Поэтому реакция поклонников на снимок так и останется загадкой.Однако Интернет все помнит. Через несколько часов уже "затертый" скриншот публикации вновьпоявился в Сети.Добавим, что Толкалина уже не в первый раз публикует вмикроблоге снимки в стиле ню. Актриса не устает радовать поклонников (ижурналистов) фотографиями, на которых демонстрирует восхитительные изгибыфигуры.В прошлом году звезда полностью разделась в честь летнего солнцестояния. Любовь, сидящая спиной к объективу,снята в поле лицом к рассвету. Примечательно, что компанию ей составила другаяголая женщина. Отметим, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Кто-товосхитился прелестями актрисы и ее приятельницы, а кто-то раскритиковал заобилие обнаженки в ленте.