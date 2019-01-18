В парке на Кутузовском проспекте на женщину напал неизвестный мужчина и, применив силу, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 28-летнего приезжего по подозрению в насильственных действиях сексуального характера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратилась 26-летняя женщина. Она сообщила, что в парке на Кутузовском проспекте на нее напал неизвестный мужчина и, применив силу, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Кутузовском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник причастен к аналогичному противоправному деянию, совершенному в отношении 19-летней девушки в этом же районе.По данному факту следствием Дорогомиловского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов аналогичной противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93