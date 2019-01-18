Дело передано на рассмотрение в суд

Дело передано на рассмотрение в судВ Коврове местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Преступление девушка совершила на почве ревности. Как-то раз вместе с возлюбленным они распивали алкоголь у себя дома. Между парой возник конфликт. Девушка обвинила мужчину в измене, но тот все отрицал. После этого обвиняемая схватила кухонный нож и ударила им в живот оппонента, повредив ему печень и желудок.Дело передано на рассмотрение в суд.