В своих произведениях она рассказывает зрителю о простом человеческом счастье – жить!

В своих произведениях она рассказывает зрителю о простом человеческом счастье – жить!С 22 января 2019 г. по 24 февраля 2019 г. в вестибюле музейного центра «Палаты» во Владимире будет открыта выставка одной картины Елены Борисовны Романовой (1944–2019) «Автопортрет. Зима» (1968 г. Холст, масло).В 2019 году исполняется 75 лет со дня рождения Елены Борисовны Романовой – заслуженного художника РСФСР, выпускницы Суриковского института.Широкую известность мастеру принесли портреты, созданные в фольклорно-этнографической художественной традиции. За ее любовь к детскому портрету, автопортрету и некоторые отличительные особенности письма Романову-живописца часто сравнивали с Зинаидой Серебряковой. Проникновенно, доверительно художница в своих произведениях говорила о счастье жить, о любви к миру и людям, которые ее окружали.«Автопортрет. Зима» Елена Романова создала еще до окончания института. Он стал началом известной серии автопортретов. Романтичная, немного наивная, погруженная в мечты юная художница изображена на фоне заснеженной площади с пестрой толпой людей. Живописно-декоративные приемы, которые использует мастер, напоминают манеру Кустодиева. Девушка на картине, держит в руках книгу, посвященную творчеству Татьяны Мавриной – художницы, занимающейся иллюстрацией детских книг, влюбленной в малые русские города. Эта деталь – не случайна, она подчеркивает эстетические пристрастия автора картины.Многочисленные портреты современников, созданные художницей в последующие годы, раскрывают новую ступень зрелости ее таланта. На полотнах Романовой возникали самобытные образы и простых людей, и деятелей культуры и искусства – Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Федерико Феллини, Гелия Коржева...Елена Борисовна Романова – автор, который в своих произведениях рассказывает зрителю о простом человеческом счастье – жить!