В своих произведениях она рассказывает зрителю о простом человеческом счастье – жить!
В своих произведениях она рассказывает зрителю о простом человеческом счастье – жить!
С 22 января 2019 г. по 24 февраля 2019 г. в вестибюле музейного центра «Палаты» во Владимире будет открыта выставка одной картины Елены Борисовны Романовой (1944–2019) «Автопортрет. Зима» (1968 г. Холст, масло).
В 2019 году исполняется 75 лет со дня рождения Елены Борисовны Романовой – заслуженного художника РСФСР, выпускницы Суриковского института.
Широкую известность мастеру принесли портреты, созданные в фольклорно-этнографической художественной традиции. За ее любовь к детскому портрету, автопортрету и некоторые отличительные особенности письма Романову-живописца часто сравнивали с Зинаидой Серебряковой. Проникновенно, доверительно художница в своих произведениях говорила о счастье жить, о любви к миру и людям, которые ее окружали.
«Автопортрет. Зима» Елена Романова создала еще до окончания института. Он стал началом известной серии автопортретов. Романтичная, немного наивная, погруженная в мечты юная художница изображена на фоне заснеженной площади с пестрой толпой людей. Живописно-декоративные приемы, которые использует мастер, напоминают манеру Кустодиева. Девушка на картине, держит в руках книгу, посвященную творчеству Татьяны Мавриной – художницы, занимающейся иллюстрацией детских книг, влюбленной в малые русские города. Эта деталь – не случайна, она подчеркивает эстетические пристрастия автора картины.
Многочисленные портреты современников, созданные художницей в последующие годы, раскрывают новую ступень зрелости ее таланта. На полотнах Романовой возникали самобытные образы и простых людей, и деятелей культуры и искусства – Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Федерико Феллини, Гелия Коржева...
Елена Борисовна Романова – автор, который в своих произведениях рассказывает зрителю о простом человеческом счастье – жить!