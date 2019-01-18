Самый старый печатный экземпляр таблицы Менделеева нашли в лаборатории университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Документ обнаружили в ходе генеральной уборки. Он мог быть напечатан между 1875 и 1888 годами.

Самый старый печатный экземпляр таблицы Менделеева обнаружили в Шотландии. Сотрудники Университета Сент-Эндрюс решили устроить генеральную уборку в химической лаборатории. Там они и нашли периодическую таблицу.Ее напечатали в типографии, которая открылась в Вене в 1875 году, то есть спустя всего шесть лет после того, как русский химик Дмитрий Менделеев впервые представил свою периодическую таблицу.Это издание значительно отличается от современных; дело в том, что на тот момент были открыты далеко не все химические элементы, поэтому видно немало пропусков, сообщает телеканал "Россия 24".