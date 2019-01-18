Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 летВо Владимире недалеко от железной дороги транспортные полицейские задержали подозрительного 19-летнего парня. Во время досмотра у него нашли бесцветный прозрачный пакет с порошкообразным содержимым. Экспертиза показала, что внутри было психотропное вещество – амфетамин – массой 1 грамм.Во время обыска в квартире молодого человека правоохранители обнаружили картонную коробку, внутри которой лежали еще 6 прозрачных пакетиков с 15,63 граммами наркотика.В отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.