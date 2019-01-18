От действий злоумышленника пострадали четыре предпринимателя

От действий злоумышленника пострадали четыре предпринимателяВ Коврове местного жителя обвиняют в изготовлении поддельных денежных купюр. Его дело будет рассматривать Ковровский городской суд.Мужчина с помощью ноутбука и цветного принтера изготовил 5 купюр. Фальшивыми деньгами он платил в местных кафе и магазинах. От действий злоумышленника пострадали четыре предпринимателя.Деньги, которые фальшивомонетчик получал в виде сдачи после покупки, он тратил на личные нужды.Теперь же мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8-ми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.