Она подозревается в заведомо ложном доносе о преступлении

Она подозревается в заведомо ложном доносе о преступленииВ конце прошлого года в дежурную часть полиции в Александрове обратились 2 местные жительницы, у которых украли кошельки со всеми деньгами и банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По словам женщин, которые работают вместе в одной организации, их сумки лежали в служебном кабинете.Но правоохранители выяснили, что некоторые факты из рассказа одной из заявительницы оказались ложью. Она утверждала, что после кражи ей пришло смс о списании средств с её банковской карты. Однако, оказалось, что в тот день с карты женщины деньги не снимались.Запутавшись в дальнейших показаниях, женщина призналась, что придумала всю эту криминальную историю, чтобы скрыть совершенную ею самой кражу. Женщина украла кошелёк с деньгами из сумки своей коллеги. Чтобы не быть под подозрением, сообщила сослуживице, что у нее тоже пропал кошелек, и они вдвоем написали заявления в полицию.В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела за заведомо ложный донос о совершенном преступлении и кражу.