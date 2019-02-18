Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что по итогам последнего испытательного пуска государственная комиссия рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком Авангард.

Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что по итогам последнего испытательного пуска государственная комиссия рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".Зачетные летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым крылатым планирующим блоком "Авангард" были проведены Министерством обороны России 26 декабря 2018 года. Пуск был произведен из позиционного района Домбаровский по расположенному в Камчатском крае полигону Кура. Это был третий испытательный старт "Авангарда", в ходе которого были выполнены все требования тактико-технического задания, передает ТАСС.Впервые о создании стратегического ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком сообщил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в марте минувшего года. В соответствии с планами, комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году.По информации из открытых источников, управляемый гиперзвуковой боевой блок комплекса "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону возможного противника.