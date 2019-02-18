Ракетные комплексы, способные нанести удар по Крыму, нужны Украине уже сейчас. Полуостров насыщен российской техникой, которая сводит на нет оснащенность украинского флота.

Ракетные комплексы, способные нанести удар по Крыму, нужныУкраине уже сейчас. Полуостров насыщен российской техникой, которая сводит нанет оснащенность украинского флота.Россия насытила Крым техникой, которая дает ей возможность "контролироватьситуацию на море и обесценивает морскую компоненту". Чтобы исправитьситуацию, украинскому флоту нужны ракетные комплексы для удара по полуострову."Такие системы нам нужны уже сейчас. Флот должен иметьпотенциал, чтобы наносить наземные удары по . Иначе у России остаетсябольшой козырь в руках. Может быть, правильнее, чтобы эти удары наносилиназемные соединения", – заявил замдиректора украинского Института мировойполитики Николай Белесков. Он надеется, что флот получит эти комплексы к 2020году.Белесков рад тому, что украинские корабли тренируются вместес натовскими в рамках учений "Си Бриз". Причем, если раньшеотрабатывались операции против пиратов, то теперь легенда маневров предполагает"большую войну" – в том числе у берегов , передает ."Был перенесен акцент в наших военно-морских учениях "СиБриз". Если до 2013 года мы в лучшем случае тренировалисьпротиводействовать пиратам, то с 2014 мы учились действовать в случае большойвойны. Отрабатывали совместное прохождение", – сказал Белесков.В 2019 году учения "Си Бриз" пройдут в Одесской,Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.Маневры предусматривают выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше,воздухе и под водой. Запланированы артиллерийские стрельбы, высадка досмотровыхгрупп и другие упражнения, которые пока не рассекречивают.