Российский нападающий Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко записал в свой актив три балла за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Миннесотой Уайлд. Гол и две передачи россиянина помогли блюзменам взять верх над хозяевами льда со счетом 4:0.

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко записал в свой актив три балла за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Миннесотой Уайлд". Гол и две передачи россиянина помогли "блюзменам" взять верх над хозяевами льда со счетом 4:0.Тарасенко набирает очки уже в 12-м матче подряд, что является его личным рекордом. В нынешнем сезоне он имеет в активе 51 (26 шайб + 25 передач) очко в 57 играх. Всего же в Национальной хоккейной лиге российский форвард заработал уже 401 балл за результативность.OK this is just getting ridiculous. #stlblues pic.twitter.com/8ysHPy3uRu— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 17 февраля 2019 г.Еще один представитель России в составе "Сент-Луиса" Иван Барбашев результативными действиями не отметился.