Размещение добровольцев организовано в одном из пансионатов Анапы.

20 февраля 15 волонтёров из Владимирской области направятся в Краснодарский край, чтобы помочь в ликвидации последствий катастрофы на Черном море. В делегацию вошли студенты Владимирского государственного университета, Ковровской государственной технологической академии и Владимирского филиала Российского университета кооперации.Волонтёры займутся обследованием и выявлением загрязнённых нефтью участков, приведут в порядок береговую линию и обеспечат работу пунктов обогрева и питания. Также они будут помогать пострадавшим животным и птицам после прохождения инструктажа.Размещение добровольцев организовано в одном из пансионатов Анапы, где им предоставят все необходимые средства индивидуальной защиты и оборудование для работы.