В центре внимания – противодействие мошенничеству в сфере цифровых технологий. Во Владимире состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству

В центре внимания – противодействие мошенничеству в сфере цифровых технологий. Во Владимире состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Сенаторы вместе с депутатами владимирского Заксобрания обсудили методы борьбы с IT- преступлениями. По мнению председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, один из способов решения проблемы – уменьшение доли