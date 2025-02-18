Жителям региона советуют три простых метода проверки купюр.

Во Владимирской области выявлено 98 поддельных банкнот в 2024 году: половина из них – пятитысячные купюры (всего 60 экземпляров). Также среди фальшивок оказались тысячные, пятисотые банкноты и десятирублевые монеты.Жителям региона советуют три простых метода проверки купюр на подлинность: осмотр банкнот на просвет, тактильная проверка и вращение. Центробанк настоятельно рекомендует установить мобильное приложение «Банкноты Банка России» для получения информации о признаках настоящих купюр.В случае обнаружения поддельных денег необходимо обратиться в банк или в полицию для проведения экспертизы. Напомним, ранее мы писали, что