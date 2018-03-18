Светлана Ходченкова снова собралась под венец. Избранником 35-летней актрисы стал бизнесмен Георгий Петришин.

Светлана Ходченкова снова собралась под венец. Избранником 35-летней актрисы стал бизнесмен Георгий Петришин.Свадьба состоится через несколько месяцев. По крайней мере друзья пары рассчитывают летом получить приглашения на торжество.Как рассказал сайту teleprogramma.pro знакомый артистки, сейчас Светлана очень счастлива, и даже говорит, что готова стать мамой. Сердце Ходченковой вновь завоевал Георгий Петришин.В конце 2017 года в интервью программе НТВ "Ты не поверишь!" артистка заявила, что ее нынешние отношения длятся "долгие годы": "Это – любовь, причем взаимная", – утверждала она. После Нового года возобновивший роман Светланы и Георгия рассекретил Андрей Григорьев-Апполонов, опубликовав фото отдыхающей на Бали компании, на снимке присутствовали актриса и бизнесмен.Поговаривают, что на этот раз отношения, проверенные временем, развиваются стремительно – Петришин из кожи вон лезет, чтобы актриса не сомневалась в его чувствах. Георгий окружил возлюбленную вниманием, красиво ухаживает, а на ее день рождения увез в Швейцарию.Напомним, весной 2015 года Светлана Ходченкова получила предложение руки и сердца от возлюбленного, бизнесмена Георгия Петришина, с которым встречалась на протяжении нескольких лет. О своих серьезных намерениях мужчина заявил смело и романтично. После того, как актриса вместе с коллегами по Театру киноактера вышла на традиционный поклон, к ней на сцену поднялся Петришин. Он достал темную коробочку, встал на колено и протянул артистке кольцо, а зал буквально взорвался аплодисментами. Однако в феврале 2016 года стало известно о разрыве пары.