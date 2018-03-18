Французский актер Жерар Депардье, с января 2013 года имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве нашей страны в Париже. Как рассказал сам актер, свой голос на выборах он отдал с патриотическими чувствами, с чувством любви к России.

Французский актер Жерар Депардье, с января 2013 года имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве нашей страны в Париже. На избирательный участок он явился примерно в 10:20 в кожаной куртке и темных очках.Как рассказал сам актер, свой голос на выборах он отдал "с патриотическими чувствами, с чувством любви к России", передает РИА Новости.На избирательный участок в посольстве россияне начали приходить уже открытию, а к 11 часам местного времени (13:00 по Москве) в посольстве выстроилась целая очередь из желающих проголосовать. Помимо Депардье свои голоса там уже отдали вдова писателя Александра Солженицына Наталья, приехавшая на Парижский Книжный салон, и постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.