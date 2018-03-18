Жители Крыма в воскресенье впервые участвуют в выборах президента РФ, а также празднуют четвертую годовщину воссоединения полуострова с Россией. В центре Симферополя проходят массовые народные гулянья. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил о большой активности местных избирателей.

Жители Крыма в воскресенье впервые участвуют в выборах президента РФ, а также празднуют четвертую годовщину воссоединения полуострова с Россией.В центре Симферополя проходят массовые народные гулянья. Как сообщает ТАСС, праздник начался с показательных выступлений юных спортсменов. По словам министра спорта Крыма Елизаветы Кожичевой, они проводятся, чтобы показать, что спортивная общественность полуострова выступает в поддержку воссоединения Крыма с Россией. В показательных выступлениях принимают участие воспитанники спортивных федераций и спортивных школ как городского, так и республиканского уровня. Если говорить о видах спорта, то это каратэ, дзюдо, бокс, тхэквондо, художественная гимнастика, баскетбол, волейбол, футбол, перечислила министр. Всего в показательных выступлениях приняли участие около 500 спортсменов от 10 до 15 лет.На центральной площади Симферополя работает ярмарка с товарами народных ремесленников, идет торговля татарскими пирогами и пиццей, а также развернулась детская развлекательно-познавательная зона с аттракционами. Многие горожане, пришедшие на праздник, говорят, что для них стало традицией отмечать годовщину Крымской весны на центральной площади, как четыре года назад.Главные торжества по случаю годовщины Крымской весны начнутся в Симферополе вечером. Состоится праздничный концерт с участием группы "Дискотека Авария", а затем можно будет увидеть грандиозный салют.Между тем губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вместе с семьей проголосовал на выборах президента РФ и сообщил о большой активности севастопольских избирателей. Как передает РИА Новости, губернатор проголосовал на 37-м избирательном участке, расположенном в новой школе в бухте Казачья. Овсянников пришел на выборы с двумя сыновьями и дочерью. По его признанию, он был приятно удивлен тем, что на участках для голосования выстроились очереди. Как отметил Овсянников, на выборах в Госдуму, а также когда избирали губернатора, очереди были намного меньше. "Выборы президента – это значимо для каждого севастопольца", — подчеркнул глава Севастополя и добавил, что ситуация на других избирательных участках города такая же.За ходом выборов в Крыму и Севастополе следят официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. В субботу в Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них, по всему полуострову работают 3600 общественных наблюдателей.