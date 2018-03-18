Сверток с метадоном мужчина прятал в нижнем белье.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Собинка, подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства.Вечером 13 марта текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств полицейские в подъезде одного из домов по улице Гоголя в городе Собинка задержали 31-летнего местного жителя. При личном досмотре у мужчины оперативники обнаружили и изъяли сверок с неизвестным веществом. Задержанный прятал сверток в нижнем белье.Проведенное впоследствии экспертное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством «метадон», общей массой 37 граммов.Установлено, что запрещенное вещество мужчина приобрел через тайник-закладку. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств на территории города Собинка.