Как выяснили полицейские, злоумышленник, повредив замок двери автомобиля, проник в салон иномарки и скрылся...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по району Сокол задержали приезжего по подозрению в краже.В территориальный отдел полиции обратился 35-летний житель столицы. Как стало известно, у заявителя был похищен автомобиль БМВ, ранее припаркованный на улице Алабяна. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий. Как выяснили полицейские, злоумышленник, повредив замок двери автомобиля, проник в салон иномарки и скрылся на ней.В настоящее время похищенный автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.Следствием ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29