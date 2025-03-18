Центру классической музыки во Владимире присвоили имя Артема Маркина. Соответствующий указ губернатор подписал 13 марта, документ опубликовали сегодня. Главный дирижер Владимирского

Центру классической музыки во Владимире присвоили имя Артема Маркина. Соответствующий указ губернатор подписал 13 марта, документ опубликовали сегодня. Главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин скончался год назад. Музыкант был известной фигурой в сфере искусства. Он стал самым молодым в новой России главным дирижером, старался популяризировать редко исполняемые произведения русских композиторов, организовывал мероприятия и