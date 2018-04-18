Из-за старых травм Николая Петровича невозможно лечить в России. Народному артисту пришлось лететь в Израиль.

Из-за старых травмНиколая Петровичаневозможно лечить в России. Народномуартисту пришлось лететь в Израиль.Российские онкологи убедили супругу актера Людмилу Поргинуувезти мужа за рубеж. Актеру необходимо щадящее фокусное облучение,которое невозможно выполнить на родине артиста. "Он не может во время процедурынаходиться в неподвижном состоянии с приподнятыми руками. Российские врачипереживали, что из-за его непроизвольных движений не смогут сделать качественнооблучение. А наша аппаратура позволяет во время терапии расположиться так, какему удобно", – пояснил представитель медицинской компании вТель-Авиве.На чужбине Караченцев пробудет до начала мая. Он уже прошел10 процедур из положенных 30. Медики надеются, что после проведенияполного цикла терапии опухоль уменьшиться и артист сможет вернуться домой.На время лечения актер и его супруга сняли небольшуюквартиру неподалеку от госпиталя в тихом районе. В апартаментах есть всеусловия для комфортного существования Николая Петровича.Медицинские услуги обходятсянедешево. "Лечение стоит десятки тысяч долларов. Хотя мы со своей стороныделали все, чтобы облегчить финансовую часть. Даже предложили Людмиле Андреевневозить их в недорогой супермаркет, чтобы там подешевле покупать продукты. Онапока отказалась, но знает, что такой вариант тоже есть", – цитирует генеральногодиректора компании, организующей лечение Марка Каценельсона .Добавим, что в феврале прошлогогода у Николая Караченцева обнаружили опухоль в левом легком. Медики отметили,что причиной возникновения онкологического заболевания стало курение. Долгиегоды актер смолил по 2-3 пачки в день.