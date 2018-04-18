Столичные власти продолжат реконструкцию транспортных развязок на МКАД. На очереди – еще три пересечения кольцевой дороги с вылетными магистралями.

Столичные власти продолжат реконструкцию транспортных развязокна МКАД. На очереди – еще три пересечения кольцевой дороги с вылетнымимагистралями.В ближайшие годы планируется реконструировать тритранспортные развязки на МКАД, сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин. "Запрошедшие годы реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересеченииМКАДа с вылетными магистралями. На этом развитие кольцевой магистрали неостанавливается, мы планируем создание дублеров на отдельных участках, новыхудобных съездов, а также реконструируем еще несколько развязок", – сказалзаммэра.Речь идет о развязках на улицах Генерала Дорохова, Верхниеполя и Липецкой улице. "В ряде районов, прилегающих к кольцевой дороге,предполагается обновить и расширить дорожную сеть. Например, в районе поселкаСеверный", – добавил Хуснуллин.В ближайшие 6-8 лет в развитие МКАД будет вложено около 90 миллиардоврублей, при этом стоимость всего проекта реконструкции Московской кольцевойавтодороги достигнет порядка 190 миллиардов.Стоит отметить, что за последние семь лет Москва вышла навпечатляюще темпы дорожного строительства. С 2011 по 2017 годы в городе былопостроено и введено в эксплуатацию 667 километров дорог, 190 пешеходныхпереходов и 199 искусственных сооружений. В итоге протяженность столичных дорогвыросла на 16%. Благодаря реконструкции МКАД, существенно уменьшилисьавтомобильные пробки на самой кольцевой дороге и трасах, с которыми онапересекается.