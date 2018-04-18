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<a href="http://33live.ru/novosti/18-04-2018-putin-nazval-prioritetnoe-toplivo-dlya-avtomobilej-v-rossii.html" target="_blank">Путин назвал приоритетное топливо для автомобилей в России</a> - Глава государства провел совещание с членами правительства, в ходе которого была затронута и тема газомоторного топлива в России. Президент заявил, что для автомобилей в нашей стране газомоторное топливо приоритетнее, чем электротяга и объяснил, почему.