18 апреля 2018 года футбольный клуб
Спартак отмечает свое 96-летие. За почти вековую историю клуб прошел путь от Московского
Кружка Спорта до 12-кратного чемпиона СССР, 10-кратного чемпиона России, 10-кратного обладателя Кубка СССР, 3-кратного обладателя Кубка России, обладателя Суперкубка России,
6-кратного обладателя Кубка Содружества, полуфиналиста трех главных клубных
европейских турниров (Кубка европейских
чемпионов, Кубка обладателей
кубков и Кубка УЕФА).
18 апреля 2018 года футбольный клуб
"Спартак" отмечает свое 96-летие. За почти вековую историю клуб прошел путь от Московского
Кружка Спорта до 12-кратного чемпиона СССР, 10-кратного чемпиона России, 10-кратного обладателя Кубка СССР, 3-кратного обладателя Кубка России, обладателя Суперкубка России,
6-кратного обладателя Кубка Содружества, полуфиналиста трех главных клубных
европейских турниров (Кубка европейских
чемпионов, Кубка обладателей
кубков и Кубка УЕФА).
"Футбол, пожалуй, самый популярный вид
спорта в мире, – заметил голкипер "Спартака" Артём Ребров. – В России это точно
спорт номер один. А для нас, спортсменов, футбол – образ жизни. В нашей работе
здоровье с гигиеной идут рука об руку. И без них невозможны никакие достижения.
Благодаря сотрудничеству с R.O.C.S. мы занимаем место в истории с улыбкой".
В линейке зубных паст R.O.C.S. особое
место занимает паста "волшебное отбеливание", дизайн которой приближен к цветам
футбольного клуба "Спартак". Специальные
очищающие и полирующие гранулы в составе пасты, обладающие особой структурой,
на начальном этапе чистки зубов качественно, быстро и безопасно удаляют мягкий
зубной налет. В процессе чистки зубов гранулы рассыпаются на всё более мелкие
округлые частицы, которые на заключительном этапе обеспечивают полировку эмали,
придавая ей сверкающую белизну.
Напомним, что в декабре 2017 года футбольный
клуб "Спартак" объявил о начале сотрудничества с российским брендом R.O.C.S. Александр
Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие
Арена", отметил: "Уверены, что наше сотрудничество будет успешным и
плодотворным, что оно позволит подчеркнуть такие ценности "Спартака", как
приверженность к спорту и здоровому образу жизни".
Когда-то Олег Романцев сказал:
"Счастлива та команда, у которой есть свой, преданный на все времена болельщик.
“Спартаку” повезло: его болельщик именно таков".