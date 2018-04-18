18 апреля 2018 года футбольный клуб Спартак отмечает свое 96-летие. За почти вековую историю клуб прошел путь от Московского Кружка Спорта до 12-кратного чемпиона СССР, 10-кратного чемпиона России, 10-кратного обладателя Кубка СССР, 3-кратного обладателя Кубка России, обладателя Суперкубка России, 6-кратного обладателя Кубка Содружества, полуфиналиста трех главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА).

18 апреля 2018 года футбольный клуб"Спартак" отмечает свое 96-летие. За почти вековую историю клуб прошел путь от МосковскогоКружка Спорта до 12-кратного чемпиона СССР, 10-кратного чемпиона России, 10-кратного обладателя Кубка СССР, 3-кратного обладателя Кубка России, обладателя Суперкубка России,6-кратного обладателя Кубка Содружества, полуфиналиста трех главных клубныхевропейских турниров (Кубка европейскихчемпионов, Кубка обладателейкубков и Кубка УЕФА)."Футбол, пожалуй, самый популярный видспорта в мире, – заметил голкипер "Спартака" Артём Ребров. – В России это точноспорт номер один. А для нас, спортсменов, футбол – образ жизни. В нашей работездоровье с гигиеной идут рука об руку. И без них невозможны никакие достижения.Благодаря сотрудничеству с R.O.C.S. мы занимаем место в истории с улыбкой".В линейке зубных паст R.O.C.S. особоеместо занимает паста "волшебное отбеливание", дизайн которой приближен к цветамфутбольного клуба "Спартак". Специальныеочищающие и полирующие гранулы в составе пасты, обладающие особой структурой,на начальном этапе чистки зубов качественно, быстро и безопасно удаляют мягкийзубной налет. В процессе чистки зубов гранулы рассыпаются на всё более мелкиеокруглые частицы, которые на заключительном этапе обеспечивают полировку эмали,придавая ей сверкающую белизну.Напомним, что в декабре 2017 года футбольныйклуб "Спартак" объявил о начале сотрудничества с российским брендом R.O.C.S. АлександрАтаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак-Москва" и стадиона "ОткрытиеАрена", отметил: "Уверены, что наше сотрудничество будет успешным иплодотворным, что оно позволит подчеркнуть такие ценности "Спартака", какприверженность к спорту и здоровому образу жизни".Когда-то Олег Романцев сказал:"Счастлива та команда, у которой есть свой, преданный на все времена болельщик.“Спартаку” повезло: его болельщик именно таков".