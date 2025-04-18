Как может помочь молодежь в развитии города? С какими трудностями вы сталкиваетесь в своей профессиональной деятельности и какие шаги предпринимаете для их решения? Эти и многие другие

Как может помочь молодежь в развитии города? С какими трудностями вы сталкиваетесь в своей профессиональной деятельности и какие шаги предпринимаете для их решения? Эти и многие другие вопросы задавали владимирские школьники и студенты первому заместителю главы администрации города Денису Егорову. Встреча состоялась в рамках проекта «Диалог на равных», он реализуется Советом молодежи городской администрации. Софья