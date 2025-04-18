Очищала от порчи, а заодно и от денег. Женщину цыганской народности задержали по подозрению в мошенничестве. Два месяца лже-целительница «колдовала» над своей жертвой. В полицию обратилась

Очищала от порчи, а заодно и от денег. Женщину цыганской народности задержали по подозрению в мошенничестве. Два месяца лже-целительница «колдовала» над своей жертвой. В полицию обратилась 62-летняя жительница Мурома. Она рассказала, что в конце февраля к ней на улице подошла цыганка. Во время разговора гадалка «увидела», что на пострадавшую кто-то навел порчу. Причем негативное влияние