Гостиницу на Студеной горе планируют достроить к концу этого года, сообщили в АНО «Агентство экономического развития Владимирской области». Некоммерческая организация занимается

Гостиницу на Студеной горе планируют достроить к концу этого года, сообщили в АНО «Агентство экономического развития Владимирской области». Некоммерческая организация занимается сопровождением этого объекта. Из группы ВК «Агентство Экономического Развития» Сегодня сотрудники Агентства экономического развития посетили строительную площадку в самом сердце города Владимира, где возводится современный гостиничный комплекс, который будет предоставлять туристам услуги, соответствующие требованиям