Ополчились против музейного руководства. Во Владимире прошли общественные слушания по ситуации в музее-заповеднике. Владимирская общественность предъявляет претензии директору Игорю Конышеву. Нового управленца обвиняют в закрытии Детского музейного центра, сокращении традиционных экспозиций и неумелом руководстве музейным фондом. Что ответил на их претензии Игорь Конышев? Подробности в материале Валерии Саенко.

Ополчились против музейного руководства. Во Владимире прошли общественные слушания по ситуации в музее-заповеднике. Владимирская общественность предъявляет претензии директору Игорю Конышеву. Нового управленца обвиняют в закрытии Детского музейного центра, сокращении традиционных экспозиций и неумелом руководстве музейным фондом. Что ответил на их претензии Игорь Конышев? Подробности в материале Валерии Саенко.Чтобы не было вопросов, о том, что мы не предоставляли трибуну, что мы отказались это делать. Нет. Он нигде не спрятался. Посмотрите друг на друга. Нет рядом его нигде?Он не пришёл. Игоря Конышева на общественных слушаниях ждали до последнего. От директора ВСМЗ общественники хотели услышать концепцию развития музея. Но говорить пришлось лишь о прошлых утратах и страхах за будущее. Вот некоторые потери Палат, которые по данным общественников, произошли за годы правления Игоря Конышева:зимний сад, уникальные люстры, раритеные банкетки, переданные из музея Московского Кремля, новый актовый зал, отремонтированный при Светлане Мельниковой, неудачные ремонты в выставочных залах. При этом, уверены общественники палаты пытаются обезличить.Виталий Гуринович, историк, краевед: "Снят прекрасный гобелен художника Татьяны Гребневой, украшавший лестничный пролет между вторым и третьим этажами. Вместо него установлено огромное зеркало. Руководство музея, кстати, закрывшее ДМЦ под предлогом заботы о безопасности детей, при этом грубо нарушила свод правил противопожарной безопасности, в котором написано: "Запрещается установка зеркал на путях эвакуации, на стенах, колоннах и в вестибюлях".В зале Алиса Ивановна Аксёнова, которая сама создала владимирскую музейную империю. Сегодня ВСМЗ - это 55 памятников архитектуры, из которых 10 под охраной ЮНЕСКО. О деятельности нынешнего руководства герой труда отзывается крайне нелестно. Но последней каплей для Алисы Ивановны стало списание ее научных трудов. Из музея убрали несколько тысяч книг под авторством Аксёновой. По одним данным их отдадут в библиотеки, а по другим уничтожат.Алиса Аксёнова, советник губернатора по культуре, почётный Президент ВСМЗ: "Уничтожение книг как устаревших. Это мои книги, которые я писала, выстрадав каждую страницу, которые получили очень высокую оценку, научных кругов самых высоких в Москве. Которые получили премии Москвы, вдруг они устарели. Чем они устарели?"Общественные слушания организовала инициативная группа под названием "Общество друзей музея". В неё вошли историки, краеведы, музеологи и общественники города. Главная задача - добиться создания при музее общественного совета. Одна из главных претензий к Конышеву - директор не обсуждает своих решений.Любовь Котелкина, бывший директор музейно-выставочного центра "Палаты": "9 месяцев проработала с Конышевым. А там всё было тайно. Ну знаете, как 1937 год. Если комнату в чёрный цвет красят, то она закрыта, и никого туда не пускают. И никому не объясняют: что это, почему это. Работать там было просто невозможно. Убедить человека - тоже нельзя. Он не пришёл ни на одно мероприятие детское. Вообще, вто это вот нормально?"Игорь Черноглазов, председатель комиссии по культуре общественной палаты г. Владимира: "Как можно было из нашего музея убрать экспозицию владимирских художников? Владимирских живописцев, графиков, в первую очередь. Когда я задал вопрос Конышеву по телевидению вчера, он потихоньку ушёл от этого вопроса, сказал, что да, сейчас действует экспозиция живописи. Да, она действует. Но она действует в ущемлённом виде".Терпение общественности закончилось, когда закрыли Детский Музейный центр. Экспозиции на первом этаже Палат не работают после трагедии в "Зимней Вишне". Люди боятся, что под предлогом безопасности, в музее пытаются заменить детский центр на более прибыльные хостелы и кафе. Учитель начальных классов из 46 школы сегодня читает письма, которые написали её ученики руководству Палат.Алёна Воронина, учитель начальных классов школы №46: "Откройте палаты! Прошу, умоляю вас! Если вы откроете палаты, то благодаря вам дети узнают много нового, и вы совершите мудрый поступок." Подпись там была такая интересная: А. Г. Сергеевич, ученик 2 "Б" класса".На этой неделе из экспозиций детского музейного центра перенесли один из самых известных экспонатов - мамонта. По центру города в Исторический музей его везли с оркестром и мажоретками. Люди восприняли это, как похороны экспозиции.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка по Владимирской области: "Но самым неприятным моментом во всей этой неприглядной истории с выносом мамонтенка стала манипуляция детьми. Вы знаете мою принципиально жесткую позицию по вопросу использования детей в политике и в других взрослых играх. Мы прекрасно понимаем, что учеников начальной школы пригласили на данное действо, чтобы как-то придать ему соответствующий вид".Прохорычев уверен, права детей при закрытии ДМЦ нарушены. А причина, которую называет руководство музея - близость к детям газовой котельной - надуманная. Не подтверждают и нарушения правил безопасности в Палатах надзорные органы. Об этом в МЧС заявили сразу после обнародования причин закрытия Детского Музейного центра.Владимир Белозёров, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области 05.04.2018: "Они проверялись у нас в 2015 году, такие объекты раз в три года проверяются. Замечания были, но они по контрольной внеплановой проверке были устранены. И скажем так, к вопросам обеспечения пожарной безопасности эта временная приостановка работы Детского музейного центра не имеет никакого отношения".В интервью нашему телеканалу Игорь Конышев рассказал, что в Детском Музейном центре до сих пор идёт проверка безопасности. И если реальная опасность для детей обнаружится, Детский центр не вернётся на 1 этаж палат. Результаты экспертизы будут через несколько недель.Игорь Конышев, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Газовая котельная, расположенная на первом этаже, к сожалению, является тем самым предметом повышенного риска, повышенной опасности. Мне странно, что некоторые даже учителя и педагоги с неуклонным упорством пытаются доказать неправомерность этих действий, говоря, ну если по-русски: "Умрем, но в детский центр сходим".А вот что касается участия в общественных слушаниях, общаться с активистами руководство музея не намерено. Не считает это правомерным. Все вопросы Конышев предлагает решать через официальные запросы, так, например, можно получить новую концепцию развития музея. Она разработана ещё в начале этого года. У общественников своя позиция: на руководство ВСМЗ владимирцы готовы жаловаться в Следственный комитет, Прокуратуру, и даже ЮНЕСКО.