О том, как проводится работа по героико-патриотическому, нравственному и профессиональному воспитанию подрастающего поколения и молодых сотрудников полиции, и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Честь служить ОтечествуДаже после ухода в отставку, многие из них действительно остаются в строю, ведь опыт не уходит в запас. О том, как проводится работа по героико-патриотическому, нравственному и профессиональному воспитанию подрастающего поколения и молодых сотрудников полиции читайте в статье заместителя председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-майора внутренней службы в отставке Виктора Бурыкина.Восстанавливая историческую справедливость5 июня 2018 года Министерство внутренних дел Российской Федерации торжественно отметит 300-летие со дня образования российской полиции. О том, как изучая историю полиции с петровских времён, мы возрождаем добрые имена и восстанавливаем историческую справедливость по отношению ко многим поколениям наших предшественников, преданных забвению или совершенно незаслуженно упоминаемых исключительно в негативном свете, рассказал начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко.«Отец открыл для меня мир»Наталия Конева, дочь дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Ивана Конева, рассказала, как ее отца в детстве помогал воспитывать дядя – полицейский урядник.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 5 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.